Concerto dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari nel Teatro Piccinni

Venerdì 24 maggio, alle ore 20.30, nel Teatro Piccinni di Bari, l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari si esibirà in un concerto dal titolo “London”, che prende spunto dalla Sinfonia n.104, l'ultima delle cosiddette sinfonie londinesi di Haydn che verrà eseguita per l’occasione. (Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65).

Il concerto, diretto dal maestro Carlo Goldstein, è strutturato con un programma che prevede tre linee melodiche sovrapposte: in apertura l’esecuzione della Sinfonia da La notte critica, un inedito di Niccolò Piccinni con revisione a cura dell’Ico di Bari; segue il brano contemporaneo di Tiziana De Carolis, compositrice barese che vive e lavora a Parigi, dal titolo Aphorismes Olympiques, dedicato alle Olimpiadi di Parigi. L'opera, che vedrà la partecipazione di Antonietta Cozzoli, è un melologo per voce recitante e orchestra, in prima esecuzione assoluta su Commissione dell’Ico di Bari, ed è basato su diversi testi con tema le Olimpiadi, lo sport e il rapporto dell’atleta con queste realtà.

Ed infine, la Sinfonia n.104 chiamata London che chiude il ciclo di concerti dell’Ico dedicati alle sinfonie londinesi di Franz Joseph Haydn. Il brano, scritto e composto nella città cui deve la propria denominazione, fu eseguito per la prima volta il 13 febbraio 1795 al King's Theatre a Londra. La guida all'ascolto è a cura degli studenti del Laboratorio di critica musicale del DAMS - Università degli Studi di Bari.