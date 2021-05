Concerto dell'Orchestra sinfonica metropolitana nel cortile dell'Istituto salesiano S.S. Redentore a Bari

Prosegue la stagione concertistica dal vivo dell’Orchestra sinfonica metropolitana. Martedì 25 maggio, alle ore 18.30, nel cortile dell’Istituto salesiano S.S. Redentore a Bari (via Martiri D’Otranto n.65) si terrà un nuovo concerto con l’esibizione dell’Orchestra metropolitana diretta per l’occasione dal maestro Vito Clemente e con solista Gabriella Costa.

In programma musiche di Filippo Trajetta (“Jerusalem in affliction”), Wolfgang Amadeus Mozart (“Exultate, Jubilate”, mottetto K 165) e di Ludwig Van Beethoven (Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 21).

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti consentiti dalle norme anti-Covid.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...