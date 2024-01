Doppio appuntamento a Bari con l’Orchestra sinfonica

Giovedì 1° febbraio, alle ore 20.00, nell’Auditorium “Nino Rota” a Bari, prende il via il ciclo di concerti dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari in collaborazione con i Conservatori di Musica pugliesi. (Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65).

Il concerto, diretto dal maestro Nir Kabaretti, vedrà la partecipazione del violinista barese Paride Losacco, uno dei giovanissimi vincitori del concorso promosso dalla Città metropolitana di Bari e diretto agli studenti dei cinque Conversatori pugliesi.

Il programma prevede l’esecuzione di un inedito di Niccolò Piccinni dal titolo La sposa collerica, del Concerto n.4 in Re maggiore KV 218 per violino e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart, che vedrà come solista il giovane Losacco, e del brano contemporaneo commissionato dall’ICO ad Alberto Cara, in prima esecuzione assoluta, Non dimenticate l’ospitalità tratto dal ciclo Di genti e di mari – Bari, storie di millenaria accoglienza, dedicato al culto nicolaiano e all’accoglienza.

In chiusura la Sinfonia n.93 in Re Maggiore, la prima nel gruppo delle dodici sinfonie composte da Franz Joseph Haydn nella capitale britannica.

Il concerto sarà replicato venerdì 2 febbraio, alle ore 20.00, nella Chiesa di San Gabriele a Bari in Via Nicola Cacudi, 33/A. (Ingresso libero).