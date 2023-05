Nell’Auditorium “Nino Rota” a Bari un nuovo appuntamento con il ciclo di concerti dell’Orchestra Sinfonica

Venerdì 19 maggio, alle ore 20.00, nell’Auditorium “Nino Rota” a Bari si terrà un nuovo appuntamento con il ciclo di concerti dell’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari dal titolo “Da Bari all’Europa 2.0. Il pianoforte di Ludwig” che vede la partecipazione dei pianisti vincitori del Concorso promosso dall’ICO di Bari in collaborazione con i Conservatori di musica pugliesi (“Niccolò Piccinni” di Bari, “Umberto Giordano” di Foggia, “Tito Schipa” di Lecce, “Nino Rota” di Monopoli, “Giovanni Paisiello” di Taranto).

(Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado. Prevendita su piattaforma TicketOne.it).

Per il quinto appuntamento si esibirà il giovane pianista Modesto Picci, classe 1996, studente del Conservatorio di Bari. Sul palco con l’Orchestra il maestro Jan Milosz Zarzycki, amministratore delegato e direttore artistico della Witold Lutos?awski Chamber Philharmonic di ?om?a e professore alla Fryderyk Chopin University of Music di Varsavia.

Il concerto si apre con la consegna di una targa-ricordo da parte della Città metropolitana di Bari al maestro Gabriele Ferro, direttore di fama mondiale e primo direttore artistico dell’ICO sin dall’anno della sua istituzione nel 1968.

Il programma prevede l’esecuzione della Sinfonia da La furba burla di Niccolò Piccinni, brano inedito con revisione dell’ICO di Bari a cura di Paolo Messa.

Seguiranno i brani Quattro canzoni popolari italiane di Mario Pilati, compositore del Novecento storico italiano, e Doppio orizzonte del compositore contemporaneo Gianluca Baldi, eseguito in prima assoluta su commissione dell’ICO di Bari nell’ambito del ciclo “Di gente e di mari – Bari, storie di millenaria accoglienza”.

L’evento si chiude con Ludwig van Beethoven e l’esecuzione del Concerto n. 5 in Mi bemolle maggiore, op. 73 per pianoforte e orchestra. Fu composto tra il 1809 e il 1810 e il titolo di «Imperatore» non è originale e sembra sia stato introdotto dal pianista, editore e compositore Johann Baptist Cramer, con riferimento all’occupazione di Vienna da parte dei francesi di Napoleone imperatore. Il concerto fu presentato per la prima volta il 28 novembre 1811 a Lipsia nella settima serata della stagione al Gewandhaus, sotto la direzione Christian Schulz e con Friedrich Schneider al pianoforte. Negli anni successivi venne eseguito da Carl Czerny e poi da altri solisti, suscitando una forte impressione per la grandiosità e l’originalità della sua forma.