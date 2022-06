Al Teatro Abeliano il concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana 

Info biglietti a prezzo unico ridotto di € 5,00 in vendita presso il Nuovo Teatro Abeliano. Per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, universitari e studenti di Conservatorio biglietto a € 1,00

Venerdì 3 giugno, alle ore 20.45, nel Teatro Abeliano di Bari si terrà un nuovo concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana diretta per l’occasione dal maestro Fabrizio Dorsi.

Prosegue l’accostamento fra i grandi classici e i compositori pugliesi. In programma l’esecuzione della Sinfonia da Il Governatore dell’operista bitontino Nicola Bonifacio Logroscino, della Sinfonia n.36 K.425 Linzer in Do maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart e della Sinfonia n. 4 in si bem. maggiore, Op. 60 di Ludwig van Beethoven.