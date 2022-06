“Bocca di rosa”, nel Casale Fortificato di Balsignano a Modugno il concerto dell'Orchestra sinfonica metropolitana

Martedì 28 giugno, alle ore 20.30, nel Casale Fortificato di Balsignano a Modugno, prende il via la rassegna “Bocca di rosa”, la nuova produzione dell’Orchestra sinfonica metropolitana che rende omaggio alla cosiddetta Scuola genovese, ripercorrendo alcune tra le pagine più belle della canzone d’autore italiana a cominciare da quelle di Fabrizio De Andrè.

Il concerto, diretto dal maestro Vito Andrea Morra nel ruolo anche di arrangiatore, vedrà la partecipazione del cantante e musicista barese Mario Rosini, del chitarrista Max Monno e del percussionista Enzo Falco.

Il programma prende le mosse proprio da Faber con il suo Bocca di Rosa, tra le sue canzoni più note e iconiche, per continuare con La canzone di Marinella, Il Pescatore, Una storia sbagliata e Amore che vieni amore, seguiranno Ritornerai di Bruno Lauzi, Il nostro concerto scritto a quattro mani da Umberto Bindi e Giorgio Calabrese, Mi sono innamorato di te e Vedrai Vedrai di Luigi Tenco, Via con me e Onda su onda di Paolo Conte. Una galleria dedicata alla scuola genovese non può dimenticare Gino Paoli con Senza fine, Il cielo in una stanza e Sapore di sale e Ivano Fossati con Una notte in Italia, Mio fratello che guardi il mondo, C’è tempo e La costruzione di un amore.

L’ingresso libero.