Ultimo appuntamento dell'Orchestra sinfonica con il ciclo di concerti dedicati a Brahms

Venerdì 10 novembre, alle ore 20.30, nel Teatro Kursaal Santalucia di Bari, si terrà l’ultimo appuntamento con il ciclo di concerti dell’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari dedicati a Johannes Brahms. Ingresso libero.

Sarà la volta dell’esecuzione del celebre Concerto in re maggiore per violino e orchestra, op. 77. Composto da Brahms nell’estate del 1878 a Pörtschach, in Carinzia, e dedicato al violinista Joseph Joachim, fu eseguito per la prima volta l’anno successivo, con il coinvolgimento dello stesso Joachim, diretto personalmente dall’autore. Come larga parte delle composizioni successive alla Prima Sinfonia del 1876, anche il Concerto op. 77, si connota per timbriche brillanti e per l’abbondanza di spunti melodici.

Il concerto, dal titolo Violinkonzert, vedrà l’esecuzione anche di due brani dedicati alla modernità, come la Canzona per Orchestra da Camera (1935) di Nino Rota e Introduzione e tema variato per violino e archi di Raffaele Gervasio e di un brano contemporaneo dedicato a Italo Calvino a 100 anni dalla nascita, in prima esecuzione assoluta, commissionato dalla ICO di Bari al giovane compositore Mariano Dapor.

Sul palco a dirigere l’Orchestra, il maestro, Yanko Yuriy e, nel ruolo di solista, il violinista Oleksandr Semchuk, entrambi ucraini. Quest’ultimo, lo scorso anno, è stato ideatore, insieme alla moglie russa Ksenia Milas, del progetto “La musica unisce” finalizzato alla raccolta di fondi per l’Emergenza in Ucraina ricevendo il “Premio Internazionale Buone Pratiche” da News ReMind e dall’Ufficio per l’Italia del Parlamento Europeo.