A Villa Longo De Bellis il concerto dell'Orchestra Sinfonica Metropolitana

Giovedì 16 giugno, alle ore 20.00, nel Teatro Comunale Paolo Grassi di Cisternino, l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto dal titolo “Rarità e capolavori” diretta per l’occasione dal maestro turco, Cem Mansur.

(Info biglietti a prezzo unico € 3,00. In vendita on line e nei punti vendita Vivaticket e Calib, Libreria Caffè - Via Ciro Menotti, 8 – Cisternino. Contatti: +39 328 971 4139).

In programma l’esecuzione della Sinfonia da “Alessandro nelle Indie” di Niccolò Piccinni, Balletmusik da “Idomeneo”, K 367 e la Sinfonia n. 40 in sol minore K.550 di Wolfgang Amadeus Mozart.

Il concerto vedrà la partecipazione dei danzatori Laura Bovino, Debora Tateo e Alessandro Scagliuso che si esibiranno in un balletto su coreografia di Ileana Pace.

Il concerto sarà replicato venerdì 17 giugno, alle ore 20.30, a Villa Longo De Bellis a Bari – Palese nell’ambito del Festival ecomuseale delle Arti.