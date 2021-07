Concerto dell'Orchestra sinfonica metropolitana nel cortile dell’Istituto salesiano S.S. Redentore a Bari

Mercoledì 7 luglio, alle ore 20.30, nel cortile dell’Istituto salesiano S.S. Redentore a Bari (via Martiri D’Otranto n.65) si terrà un nuovo concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana diretta per l’occasione dal maestro Alessandro Conti, pianista e direttore d’orchestra attivo sia in Italia che all’estero che vanta la partecipazione a prestigiosi festival internazionali, e con solista al pianoforte Roberto De Leonardis.

In programma l’esecuzione di brani di F. Mendelsshon (Sinfonia n. 1 in do minore op. 11) e W.A. Mozart (Concerto per pianoforte e orchestra in do maggiore n. 21 K 467).

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti consentiti dalle norme anti-Covid.

