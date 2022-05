Concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana nel Teatro Abeliano di Bari

Venerdì 20 maggio, alle ore 20.45, nel Nuovo Teatro Abeliano di Bari (Via Padre Massimiliano Kolbe, 3) l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto dal titolo “Patetica” dedicato ad una tra le più significative sinfonie del musicista russo Pëtr Il’i? ?ajkovskij (Info biglietti a prezzo unico ridotto di € 5,00 in vendita presso il Nuovo Teatro Abeliano).

Sul palco con l’orchestra il maestro bulgaro Dian Tchobanov, direttore Musicale Generale dell’Opera di Stato di Plovdiv dalla stagione 2013/2014.

Il concerto prevede anche l’esecuzione in apertura del brano Ridzvo di uno dei più noti compositori ucraini, Myroslav Skotyk e, infine, di “Amor Apuliae”, tratto dal ciclo “Di gente e di mari - Bari, storie di millenaria accoglienza” (in prima esecuzione assoluta su commissione dell’ICO di Bari) di Giovanni Castro uno dei professori dell’Orchestra sinfonica metropolitana.