Concerto dell'orchestra sinfonica metropolitana presso ilIstituto salesiano S.S. Redentore a Bari 

Prosegue la stagione concertistica dal vivo dell’Orchestra sinfonica metropolitana. Venerdì 4 giugno, alle ore 18.00, nel cortile dell’Istituto salesiano S.S. Redentore a Bari (via Martiri D’Otranto n.65) si terrà un nuovo concerto con l’esibizione dell’Orchestra metropolitana diretta per l’occasione dal maestro Daniele Agiman, tra i direttori d’orchestra italiani più attivi a livello internazionale, ospite regolare delle più prestigiose istituzioni della Corea del Sud e del Giappone in campo operistico.

Agiman, nella sua carriera, ha diretto oltre 90 orchestre in Argentina, Sud Africa, Francia, Germania, Romania, Svizzera, Georgia, Russia; nel dicembre 1992 ha debuttato al Konzerthaus di Vienna e al Brucknerhaus di Linz, su invito della Wiener Kammerorchester.

Dopo la sua affermazione al I Concorso Mario Gusella (primo classificato assoluto, Pescara 1991), è invitato da tutte le più importanti orchestre italiane, nei più prestigiosi teatri e stagioni concertistiche. Dal 1999, dopo aver vinto il Concorso Nazionale del Ministero della Pubblica Istruzione, è titolare della cattedra di Direzione d’Orchestra presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Dal 2005 è direttore artistico e principale dell’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro. Infine, dal 2007 è anche Professore Onorario di Direzione d’Orchestra presso l’Università Kurashiki Sakuyo in Giappone.

Il programma è interamente dedicato a Robert Schumann con l’esecuzione della Sinfonia n. 2 in do maggiore, op. 61.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti consentiti dalle norme anti-Covid.

