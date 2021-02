"Prime donne", concerto in streaming dal Teatro Kismet dell'Orchestra sinfonica metropolitana

Domenica 14 febbraio, alle ore 20.00, dal Teatro Kismet di Bari sarà trasmesso in streaming sulla pagina facebook della Città metropolitana di Bari https://www.facebook.com/ cittametropolitanabari/live/ il concerto “Prime Donne” con la direzione di Danila Grasso e con la partecipazione di Paola Leoci (soprano) e Claudia Lamanna (arpa).

Un trio tutto al femminile rappresentato da tre giovanissime professioniste pugliesi nel campo della musica.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Ouverture “Le Ebridi” op.26 di Felix Mendelssohn, “Ah tardai troppo…O luce di quest’anima” da Linda di Chamounix e“Quel guardo il cavalier…so anch’io la virtù magica” da Don Pasquale di Gaetano Donizetti, Concerto per arpa e orchestra in mi bem. magg. op.74 di Reinhold Glière e Ouverture da Médée di Luigi Cherubini.