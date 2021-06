Emanuele Arciuli protagonista del concerto dell'Orchestra metropolitana di Bari

Venerdì 25 giugno, alle ore 20.30, presso Villa Longo De Bellis in Via Tenente Saverio Noviello, 3 a Bari-Palese, l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro Pietro Borgonovo e con solista il pianista barese, Emanuele Arciuli.

In programma l’esecuzione di musiche di Charles Ives (The Unanswered Question e Sinfonia n. 3 The Camp Meeting), John Cage (Concerto per pianoforte e orchestra) e Michael Daugherty (Le Tombeau de Liberace).

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti consentiti dalle norme anti Covid.

Info prenotazioni: ecomuseourbanodelnordbarese@ gmail.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...