A Bari il concerto dell’Orchestra della Città metropolitana su versi di Dante Alighieri

Lunedì 8 aprile, alle ore 20, nella parrocchia dell’Annunciazione, in via Lucarelli, il presidente della commissione comunale Cultura Giuseppe Cascella porterà i saluti dell’amministrazione al concerto “Come l'uom s'etterna - Voci dal pellegrinaggio dantesco”, melologo per voce recitante e orchestra su versi di Dante Alighieri del musicista Massimo De Lillo e dei maestri dell’Orchestra della Città metropolitana.

Il concerto, patrocinato dalla commissione Cultura, è stato composto nel 2021 per celebrare i settecento anni dalla morte del Sommo Poeta. Sarà rivissuto in chiave musicale il celebre viaggio compiuto nella Divina Commedia in sette tappe, dall'Inferno al Paradiso, che parte dal buio della ‘città dolente’ e termina all’amore ‘che muove il sole e le altre stelle’, narrato con la voce dei personaggi più significativi, da Virgilio a Beatrice, da Ulisse a San Bernardo.

Un’esperienza originale di immersione nel mondo dantesco, che induce alla riflessione aiutando lo spettatore a dare un senso alla selvaggia vita quotidiana, in un continuo gioco di rimandi allegorici e filosofici valorizzati dalla musica di De Lillo.

La voce recitante è di Maurizio Pellegrini.

Questo il programma del concerto:

INFERNO

I. La selva oscura e Virgilio

II. Discesa nell'Inferno e la pena dei lussuriosi: Paolo e Francesca.

III. Ulisse e i limiti dell'umano

IV. Il racconto del conte Ugolino e visione di Lucifero

PURGATORIO

V. La salita al monte Purgatorio e il canto di Casella

VI. Sulla soglia del Paradiso Terrestre e apparizione di Beatrice

PARADISO

VII. La rosa dei beati, San Bernardo e la preghiera alla Vergine, visione di Dio.