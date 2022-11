Marco Pacassoni Trio in concerto alla masseria Dal Canonico di Mola di Bari

Prezzo non disponibile

Tornano le grandi firme del jazz italiano alla masseria Dal Canonico di Mola di Bari: Sabato 19 novembre 2022, MARCO PACASSONI TRIO In concerto con Marco Pacassoni: vibrafono, Lorenzo De Angeli: basso, Stefano Manoni: batteria.

Il concerto: dopo le tappe in Asia e negli Stati Uniti arriva in Italia il “Life Tour” del vibrafonista, percussionista e compositore Marco Pacassoni.

Il tour prende il nome da ‘LIFE’, l’ultimo disco di Pacassoni registrato a New York con le stelle del jazz internazionale John Patitucci e Antonio Sanchez e apprezzato dalla critica internazionale.

Il progetto è iniziato l’anno scorso in occasione del centesimo anniversario della nascita del vibrafono, strumento che il musicista marchigiano omaggia rendendolo protagonista assoluto del palcoscenico.

Ingresso ore 20.30, inizio concerto ore 22.00.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/

La Masseria Dal Canonico si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.