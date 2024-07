“La tastiera infinita”: i magici strumenti di Claudio Brizi in concerto tra Tchaikovsky, Mozart e tanto altro

Un concerto e una mostra celebrano la fantasia, l’assurdo e la creatività al Ritratti Festival - XX Edizione, la rassegna di Monopoli diretta da Antonia Valente. Il 22 luglio, a Palazzo Palmieri, si inaugura con il suo vernissage (ore 19.00) la mostra “Gli strumenti della fantasia”, con l’esposizione della collezione rara di tastiere di Claudio Brizi, creature fantastiche e oggetti rarissimi.

E proprio Claudio Brizi, con le sue tastiere, insieme ai Solisti del Festival Ritratti, sarà protagonista del concerto “La Tastiera Infinita” il 23 luglio alle ore 21.00 sempre a Palazzo Palmieri. Queste magiche tastiere ibride, che racchiudono al loro interno le caratteristiche di due o più strumenti uniti, metteranno in musica i grandi capolavori della musica di Tchaikovsky, Mozart, Verdi, Perny, Schubert e Mascagni, per un concerto unico e fuori dagli schemi (biglietti su www.ritrattifestival.it).

Si esibiranno Claudio Brizi all’Orgue à Célesta Mustel (Paris, 1897) e al Piano-Harmonium Klein (Paris, 1903), Antonia Valente (pianoforte) Lorenzo Rovati e Oskar Varga (violino), Leonardo Papa (viola), Federica Del Gaudio (violoncello), Dunja Popovic (contrabbasso).

Nella mostra invece il pubblico scoprirà “magie del passato” mai esposte prima in Puglia, che altro non aspettano che di poter raccontare le loro storie. L’esposizione sarà visitabile ogni giorno fino al 27 luglio dalle 18.00 alle 21.00.

Tra gli eventi collaterali del Festival si segnalano inoltre le Favole Musicate, che questo mese debuttano il 20 luglio nella Biblioteca Rendella, ore 18.30. Il primo appuntamento è con Il Mago di Oz dei Solisti del Festival e il Live Painting di Francesca Cosanti. Proseguono anche i Ritratti Talk sulla Terrazza Food Lab della Biblioteca comunale: il 24 luglio, sempre alle 18.30, toccherà a Sara De Carlo e Fabio Macaluso con Astrarre per vivere: catalogo dell’artista bambino.

È sempre visitabile inoltre la mostra “Il corpo e il tempo” di Andreas Senoner organizzata da Ritratti Festival in collaborazione con la galleria Doppelgaenger nella Chiesa di Sant’Angelo.

In programma fino all’8 agosto, la XX edizione del Ritratti Festival si celebra nel segno del tema Forever Young, in naturale sequenza con l’atto magico di “fermare il tempo” celebrato con la scorsa edizione del Festival. In questo speciale anniversario Ritratti vuole, infatti, celebrare l’idea dell'eterna gioventù e omaggiare l’ingrediente principale della fantasia creativa: l’immaginazione infantile, mondo dallo slancio senza confini ed inibizioni, che abbraccia in sé la libertà di espressione, il gusto dell’assurdo, l’utopia del surreale, la creazione di mondi nuovi.

Ritratti è realizzato con il sostegno di MiC, Pact e Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli, e si avvale della collaborazione di diversi partner: Doppelgaenger, Teatro Radar/Teatri di Bari, Asp-Romanelli Palmieri, Misericordia Monopoli, Associazione Amici di San Salvatore.

Biglietteria online www.ritrattifestival.it

Punti vendita presso

Info-point del Festival

Chiesa di Sant’Angelo & Palazzo Palmieri

Info-point turistico

Piazza Garibaldi, Monopoli

Botteghino last-minute

dalle ore 20.00 nei giorni e luoghi dei singoli concerti

Abbonamenti, pacchetti promozionali e possibilità di acquisto con carta docente