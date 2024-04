I successi di Bart Bacharach in un concerto a Triggiano

Sabato 4 maggio, alle ore 21.00, a Palazzo Rubino di Triggiano (Ba), l’associazione Al Nour, diretta da Angela Cataldo, proporrà il concerto “Close to you - Celebrating Burt Bacharach” con Badrya Razem, un’esibizione dedicata a uno dei compositori più rappresentativi della musica americana

“(They Long to Be) Close to You” è un popolare brano musicale scritto da Burt Bacharach ed Hal David. Fu originariamente registrata da Richard Chamberlain e pubblicato come singolo nel 1963. In quella occasione però fu il lato B del singolo, Blue Guitar ad ottenere un buon successo. Tante sono state le cover realizzate negli anni, come quella di Mario Biondi nel 2007 o quella di Laurin Hill nel 2010. Quella che per prima le diede importanza internazionale fu quella registrata dai The Carpenters nel 1970.

Il live proposto da Badrya Razem raccoglie questo e tante altre apprezzate canzoni scritte da Burt Bacharach. “Close To You” è un'esperienza unica che unisce generazioni attraverso la bellezza e la potenza della musica, rendendo omaggio a uno dei più grandi compositori della storia moderna. Il suo inconfondibile stile è un perfetto connubio tra musica colta e popolare, tra sofisticate armonie di matrice jazzistica e melodie easy ed accattivanti proprie della musica pop, il tutto forgiato da una padronanza di scrittura e arrangiamento. Il progetto ha il fine di diffondere ed elevare la bellezza della musica di Burt Bacharach, celebrandolo creando una dimensione sonora unica, eclettica, originale e d’impatto.

Protagonista di questo live sarà la cantante Badrya Razem italiana di origine araba tra le voci jazz più interessanti del panorama nostrano che nel suo percorso musicale ha collaborato, tra gli altri, con Bencini, Sandro Savino, Fabrizio Bosso. Insieme a lei ci saranno Nicolò Petrafesa al pianoforte, Antonello Losacco al contrabbasso e Fabio Accardi alla batteria.

Palazzo Rubino – Piazza Cavour, 9 – Triggiano (Ba)

Infoline: 3711929045

Inizio spettacolo: 21:00