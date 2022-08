'Palcoscenici di Comunità', all'Arena Airiciclotteri Mario Margiotta con "Notturno con Chopin"

Con Mario Margiotta prosegue la rassegna Palcoscenici di Comunità di AncheCinema, un progetto finanziato dal Comune di Bari nell'ambito dell'Avviso Le Due Bari; appuntamento all’Arena Airiciclotteri (Strada Massimi - Losacco, 4), venerdì 26 agosto alle 20:30 con Notturno con Chopin, concerto sotto le stelle sulle note del "poeta del pianoforte". Mario Margiotta sarà protagonista in un suggestivo concerto al pianoforte all’aperto, sotto le stelle, alternando i brani più celebri ed amati di Chopin a quelli più ricercati e meno conosciuti per esplorare insieme al pubblico il mondo e la musica, la vita e le passioni del “poeta del pianoforte”.

Il format originale già presentato con successo in Italia e all’estero è interamente scritto e realizzato dal maestro Mario Margiotta che, nella sua originale formula di concerto, lo vede impegnato nella doppia veste di pianista e "divulgatore musicale". Il maestro Margiotta oltre ad eseguire brani del grande compositore coinvolgerà il pubblico in una vera e propria immersione nel 1800, negli anni in cui Chopin ha composto e vissuto, raccontandone l’ispirazione, i tratti di vita quotidiana, curiosità e genio creativo. Un appuntamento in cui il poeta del pianoforte apparirà in tutto il suo genio, ma anche in tutta la sua umana fragilità.

Venerdì 26 agosto | ore 20.30

Arena Airiciclotteri (Strada Massimi - Losacco 4 Bari)

L’ingresso e l'attiguo ampio parcheggio sono liberi e gratuiti sino ad esaurimento posti (non è prevista la prenotazione).

Si consiglia massima puntualità.

Info 376 140 7294 -329 611 22 91