Al Teatro Kismet l’evento in ricordo di Fabio Serino, vittima di incidente stradale

Al Teatro Kismet di Bari un concerto in ricordo di Fabio Serino, scomparso tragicamente in seguito a un incidente stradale. Il Concerto per Fabio è in programma all'Opificio delle arti barese venerdì 17 giugno alle ore 20.30: previste le esibizioni di tre artisti pugliesi Mino De Santis, Luigi Mariano e Gaetano Cortese, che, come il Teatro Kismet ha fatto per la location, hanno messo a disposizione gratuitamente il loro talento per l'evento. Ognuno con un proprio specifico percorso artistico, che tuttavia non disdegnano di esibirsi in Trio, sia con canzoni del loro repertorio, sia reinterpretando grandi successi del passato.

Dopo due anni di impossibilità dovuti alla pandemia, Daniele Serino, ha così organizzato l'evento, per ricordare il figlio Fabio, strappato alla vita in una sera di giugno del 2019, mentre era alla guida della sua moto per raggiungere i suoi amici, sulla Statale 16 di Bari, colpito alle spalle da un’auto che percorreva le cosiddette ‘curve della morte’ di Palese.

L'ingresso al concerto ha un costo di 10 euro, che saranno interamente devoluti per beneficienza. I biglietti si possono acquistare al botteghino del Teatro Kismet (strada San Giorgio martire 22/F). Per info: 335 805 22 11.