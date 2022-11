Preziosità musicali nel concerto per pianoforte A quattro mani nella musica promosso dal Dipartimento di Musica dell’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche di Bari, un’anteprima di apertura nell’ambito del “Premio Ezio Bosso, una vita per la musica” la cui II edizione, organizzata anch’essa dall’Accademia, partirà agli inizi del nuovo anno.



Protagonista indiscusso della serata sarà il pianoforte, oltre a due interpreti di prim’ordine chiamati a confrontarsi con un programma di tutto rispetto: Sergio Lapedota e Annarosa Partipilo, caratterizzati da forti affinità stilistiche e da una vena musicale di assoluta originalità. Due straordinari musicisti, virtuosi dello strumento, due eccellenze a livello internazionale che dialogheranno a quattro mani sull’unica tastiera a disposizione dell’unico pianoforte che si ergerà sul palco predisposto per l’occasione.

Il recital pianistico, in programma venerdì 11 novembre, con inizio alle ore 20:30 presso la Sala delle Scuderie del Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari, situato in pieno centro storico della ridente cittadina a pochi Km dal capoluogo pugliese, vede in programma alcune delle pagine più celebri del repertorio, trascritte per due pianisti al pianoforte, di Franz Schubert, Robert Schumann, Maurice Ravel e Gioachino Rossini.



Il concerto sarà preceduto da una breve introduzione a cura di Angela Michela Lomoro. L’open concert è affidato alla giovanissima Claudia De Marinis.



Il concerto si avvale del patrocinio del Comune di Sannicandro per il quale si ringrazia l’avv. Gianfranco Terzo, Assessore alla Cultura, che ha concesso l’uso della splendida location.