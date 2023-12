Concerto per pianoforte e coro voci bianche "In.. canto di Natale"

Riparte la stagione concertistica 2023/2024 organizzata dal Dipartimento di Musica dell’Accademia, con il concerto d’apertura “In… canto di Natale” concerto per pianoforte e voci bianche, in cui si esibirà il pianista Luca Cianciotta, giovane talento caratterizzato da una vena musicale di assoluta originalità, preceduto dall’open concert affidato al giovanissimo pianista Luca Brizzi.

Il Coro di voci bianche “In… Canto” dell’I.C. G. Paolo II – De Marinis di Bari, diretto dalla prof.ssa Grazia Albergo, si esibirà infine, per celebrare la ricorrenza del Natale in un concerto che ripropone i motivi più classici ed evocativi della festività.



Il concerto si terrà sabato 16 dicembre, con inizio alle ore 19:00 presso la Sala delle Scuderie del Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari, situato in pieno centro storico della ridente cittadina a pochi Km dal capoluogo pugliese.





Il concerto si avvale del patrocinio del Comune di Sannicandro per il quale si ringrazia l’avv. Gianfranco Terzo, Assessore alla Cultura, che ha concesso l’uso della splendida location.