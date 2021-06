Al Petruzzelli Giampaolo Pretto dirige l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, solisti d’eccezione Lucas e Arthur Jussen

Partono i nuovi appuntamenti di giugno con i Grandi Concerti del 2021, che vedono sul podio direttori di grande calibro con solisti top star della scena musicale internazionale al fianco dell’Orchestra e del Coro del Teatro Petruzzelli, includono formazioni cameristiche e recital di artisti di assoluto prestigio.

Venerdì 18 giugno alle 20.00 il maestro Giampaolo Pretto dirigerà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, solisti d’eccezione Lucas e Arthur Jussen (pianoforti).



In programma: Concerto per due pianoforti e orchestra, in Mi bemolle maggiore, KV 365 di Wolfgang Amadeus Mozart e Serenata n. 9, in Re maggiore, KV 320, “Posthorn” di Wolfgang Amadeus Mozart.

