Al Petruzzelli il concerto dell'Orchestra sinfonica metropolitana con la violinista Laura Marzadori

Sabato 29 maggio, alle ore 18.00, l’Orchestra sinfonica metropolitana torna a suonare dal vivo nel Teatro Petruzzelli di Bari con un concerto che vedrà la partecipazione di una delle migliori promesse violinistiche a livello internazionale: Laura Marzadori primo violino dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Per l’occasione il concerto sarà diretto dal maestro Bruno Aprea che vanta già diverse collaborazioni con l’Orchestra metropolitana.

Il programma è interamente dedicato a Felix Mendelssohn Bartholdy con l’esecuzione del Concerto in mi minore op. 64 per violino e orchestra e la Sinfonia n. 4 in La maggiore op. 90 "Italiana".

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti consentiti previo ritiro biglietto.

Orario botteghino Teatro Petruzzelli: Giovedì 11/13-16/19, Venerdì 11/13-16/19 e Sabato 11/13-16/18.

Infotel: 328 6917948

