Concerto del pianista Roberto Murra nella sala del Mutilato di Bari

Al via la stagione concertistica della Jazz Studio Orchestra diretta da Paolo Lepore. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con il trittico di concerti del festival “Incontri di musica sacra contemporanea” (Lecce, Bari e Roma), la stagione concertistica della JSO entra nel vivo del cartellone 2024 con ben 11 concerti, dal 4 febbraio al 21 giugno tra la Sala del Mutilato e la sala concertisti del Nicolaus Hotel di Bari.

S’inizia, domenica 4 alle 11, dalla sala del Mutilato di Bari con un concerto del pianista Roberto Murra. Docente al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, lattività concertistica di Murro lo ha visto esibirsi come solista e in concerti per pianoforte orchestra sia in Italia che all’estero. Il suo repertorio spazia da Bach fino agli autori del ‘900, con particolare predilezione per Mozart, Schumann e gli autori francesi tra ‘800 e ‘900 come Debussy, Ravel e Satie. Per concerto barese di piano solo Murro eseguirà composizioni di Gindro, Lepore, Chaminade, Tailleferre, Satie, Messiaen, Debussy e Ravel.

“Piaf mon amour” è il titolo dello spettacolo che propone, domenica 25 alle 21 al Nicolaus Hotel, la cantante francese Nathalie Lermitte. Un omaggio dedicato alla grandissima cantautrice francese Edith Piaf, della quale Nathalie è una grande interprete. Si prosegue, domenica 3 marzo alle 11 nella Sala del Mutilato, con Marco Misciagna e I Virtuosi di Puglia. Considerato uno dei più virtuosi talenti della sua generazione, Misciagna è professore onorario in diversi istituti musicali del mondo. Insieme all'Orchestra d’Archi "I Virtuosi di Puglia", costituita da alcuni tra i migliori strumentisti ad arco della regione diretti dal M° Paolo Lepore, si esibirà in un concerto con musiche di Telemann e Vivaldi.

Il quarto appuntamento della stagione, domenica 10 marzo 11 nella Sala del Mutilato, offre un live di Nicola Frisardi. Titolare di cattedra di pianoforte all'Università “Mozarteum-Salzburg”, Frisardi è un concertista molto prolifico, ha suonato in alcune tra le più importanti sale da concerto del mondo, sia in veste da solista, che con piccole formazioni e grandi orchestre. Per la prima volta a Bari nella duplice veste di autore e interprete, eseguirà al pianoforte brani originali tratti dal suo ultimo album “Racconti”.

La cantante pugliese Gaia Gentile, domenica 17 marzo alle 21 al Nicolaus Hotel, sarà protagonista con il suo talento vocale del live “Gaia Gentile... Ma non troppo”. Un concerto ricco di emozioni con omaggi a cantautori italiani con cui Gaia ha collaborato durante il suo percorso artistico: da Caparezza a Capossela, Dalla, Silvestri e Noa.

La cantautrice jazz americana Shayna Steele, sabato 13 aprile alle 21 Nicolaus Hotel, presenta il suo album “Gold Dust”, una collezione di inediti e cover che spaziano in vari generi musicali: da brani originali acclamati dalla critica, come “The Bloodline”, a cover di grandi artisti tra cui Fleetwood Mac e Cole Porter. Shayna Steele, conosciuta per la potenza della sua voce, ha studiato al Berklee College of Music a Boston ed è stata in tour in qualità di backing vocalist con Rihanna.

Con la tradizione della musica bandistica pugliese sulle spalle, Banda Mediterranea diretta da Pino Caldarola, domenica 12 maggio alle 18 nella Sala del Mutilato, si esibirà con un repertorio di musica tradizionale di autori pugliesi. Il programma prevede anche trascrizioni di celebri opere liriche, e una composizione di Paolo Lepore, “Overture Mediterranea”, composta appositamente per l’Orchestra Giovanile Pugliese nel 2000, e ora trascritta per la Banda Mediterranea.

Atteso il concerto omaggio di Rossana Casale dal titolo “Almost Blue”, in programma sabato 18 maggio alle 21 al Nicolaus Hotel. Riconosciuta come cantante colta pop-jazz per il suo sound di jazz americano e la ricercatezza delle sue canzoni, la Casale presenta il suo album “Almost Blue” incentrato sul concetto del blu in tutte le sue declinazioni.

Nel 50° anniversario della morte Duke Ellington, venerdì 24 maggio 21, la Chorus omaggia la sua memoria e la sua magnifica produzione musicale con un grande concerto con protagonista la Jazz Studio Orchestra e il Coro del Faro. Sarà eseguito il celebre “Second Sacred Concert”, già in passato registrato ed eseguito dalla Chorus. Il clarinettista Giuseppe Lentini con I Virtuosi di Puglia, domenica 26 maggio alle 11 nella Sala del Mutilato, si esibirà in un concerto con musiche di Mercadante, Rossini e Mozart. Per la Festa Europea della Musica, venerdì 21 giugno alle 20 nella chiesa di San Ferdinando, mega concerto con la Jazz Studio Orchestra e il Coro del Faro e tanti ospiti: Patrizia Conte, Stefania Dipierro, Luciana Negroponte, Umberto Giarletti, Mariagrazia Trentadue. Infine, tra luglio e dicembre, sono previsti altri concerti con straordinari artisti a iniziare dal noto trombettista Fabrizio Bosso. Per informazioni: 080. 246.04.93. 08 (dal lunedì al venerdì, dalle 10alle 13).