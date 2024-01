Il piano Jazz di Danilo Blaiotta a Mola di Bari con “Planetariat”

l nuovo jazz italiano torna protagonista sul palco del gazebo della masseria Dal Canonico a Mola di Bari con un concerto molto atteso.

Sabato 20 gennaio 2024

DANILO BLAIOTTA quintet

“Planetariat”

In concerto

Danilo Blaiotta – Piano, synth, voce, composizioni;

Eleonora Tosto – Voce cantata e recitata;

Simone Alessandrini – Sax alto e clarinetto basso;

Stefano Carbonelli – Chitarra e voce;

Cesare Mangiocavallo – Batteria.



Il concerto: Danilo Blaiotta, uno dei pianisti più talentuosi e ingegnosi del nuovo jazz europeo porta sul palco del Canonico i brani di “Planetariat”, il suo terzo album (Filibusta Records, 2023). Il lavoro si ispira sin dal titolo (un neologismo coniato dal poeta statunitense Jack Hirschman) alle atmosfere della controcultura americana. Le poesie di Hirschman sono la base “letteraria” per un messaggio politico-sociale ben preciso: i brani del disco, tutti composti dal giovane pianista romano, compongono infatti un concept che parla di difesa dei diritti umani e lotta alla sopraffazione.

Su youtube: https://www.youtube.com/watch? v=PGj8omVrUAE

L’artista: pianista, compositore, divulgatore, scrittore e docente, Danilo Blaiotta è considerato uno tra i più interessanti giovani talenti del jazz europeo. Cresciuto come concertista classico (allievo di Ciccolini e Lucchesini), dal 2013 intraprende la carriera jazzistica. Studia con Werner, Taylor, D’Andrea e Battaglia e colleziona collaborazioni e concerti in Italia e all’estero: Russia, Stati Uniti, Svizzera, Germania, Francia, Olanda, Belgio e Romania con artisti come Richardson, Crane, Landham, Bosso e Di Battista. Ha inciso più di 20 dischi; nel 2020 il suo album “Departures” è premiato in Giappone nella classifica dei migliori 10 album jazz al mondo dell’anno, nel 2021 e 2022 la rivista -Musica Jazz- lo premia nel TOP JAZZ tra i migliori musicisti italiani della stagione.

Ingresso ore 20.30, inizio concerto ore 22.00.

Formule: solo concerto o concerto + cena.

Info e prenotazioni: 3472713140 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/

La Masseria Dal Canonico si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.