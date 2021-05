Al via il 2° Festival Organistico del Conservatorio “Piccinni” di Bari con il concerto inaugurale del Maestro Enrico Zanovello

Finalmente si riaprono al pubblico le porte dell’Auditorium “Nino Rota” del Conservatorio di Bari, in occasione del primo appuntamento del 2° Festival Organistico, previsto sabato 29 maggio 2021, alle ore 18.30, con il concerto del M° Enrico Zanovello.



Con i dovuti accorgimenti di sicurezza, sarà possibile accogliere nuovamente gli spettatori in auditorium: sarà consentito l’ingresso solo previa prenotazione all’indirizzo e-mail eventiconservatoriopicc inni@gmail.com. L’apertura delle porte è prevista alle 17.45, per lo svolgimento delle procedure anti-Covid.



Tornerà, dunque, a riempire lo spazio sonoro dell’Auditorium il monumentale organo, profondamente ripensato dopo il prezioso e capillare intervento dell’organaro Francesco Zanin ultimato nel 2019, il cui “valore” va ben oltre le qualità timbriche e meccaniche e si offre come riferimento prezioso per quanti avranno la curiosità di avvicinarsi alla letteratura organistica.



Oltre al concerto inaugurale del M° Enrico Zanovello, sono i programma altri quattro concerti: Pablo Marquez Caraballo (giugno 2021), Jadiwiga Kowlaska (ottobre 2021), Natasha Baghinskaya (novembre 2021) e Andrej Bialko (dicembre 2021).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...