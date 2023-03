Concerto del "Quintetto di Fiati del Teatro Petruzzelli"

Cinque artisti straordinari per un concerto da non perdere! Domenica 5 marzo alle 11.30 il prossimo concerto del Mattino vedrà protagonista il "Quintetto di Fiati del Teatro Petruzzelli" (Annalisa Pisanu (flauto), Gianluigi Cortecci (oboe), Michele Naglieri (clarinetto), Marco Donatelli (fagotto), Paride Canu (corno), accompagnato dal pianista Mirco Ceci.

In programma: di Ludwig van Beethoven Quintetto per oboe, clarinetto, fagotto, corno e pianoforte, in Mi bemolle maggiore, op. 16, di Francis Poulenc Trio per oboe, fagotto e pianoforte, FP 43 e Sestetto per flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno e pianoforte, FP 10.

Biglietti a 5 euro.