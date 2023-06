Nel Chiostro Sant'Antonio 'Le suites di Rachmaninov' per la rassegna ad Libitum

POSTO UNICO: 13€ intero – 10€ ridotto (under 25 / over 65)

LE SUITES DI RACHMANINOV

Sergej Rachmaninov a 150 anni dalla nascita

30 luglio 2023 – Chiostro Sant'Antonio, ore 21



ANASTASIA e LIUBOV GROMOGLASOVA, pianoforti

Musiche di S. Rachmaninov



Entrambe diplomate in pianoforte al Conservatorio “?ajkovskij” di Mosca, Anastasia e Liubov Gromoglasova si esibiscono regolarmente in duo in tutta Europa. In questo concerto eseguiranno le suites per due pianoforti di Sergej Rachmaninov di cui ricorrono quest’anno i 150 anni dalla nascita.

MAURIZIO DI FULVIO, chitarra

IVANO SABATINI, contrabbasso

DAVIDE MARCONE, percussioni



Musiche di Jobim, Chick Corea, Di Capua, Velazquez, Di Fulvio

Il Maurizio Di Fulvio Trio è tra le formazioni italiane più attive della scena internazionale e da oltre un ventennio suona nei maggiori festival a fianco dei più autorevoli musicisti, con lodevoli testimonianze di pubblico e di critica. Nell’itinerario artistico del trio confluiscono il jazz nero, il jazz latino, il rock, le tinte del classico e la sensibilità del leader Maurizio Di Fulvio, chitarrista che coniuga in sé una tecnica solida e una raggiante vena compositiva. In concerto si presenta con il suo collaudatissimo trio, composto da Ivano Sabatini e dal batterista e percussionista Davide Marcone.

POSTO UNICO: 13€ intero – 10€ ridotto (under 25 / over 65)

