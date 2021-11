Al Teatro Forma il concerto “Rastroni – Anime da frutto – Release Party”

Un rock psichedelico in lingua italiana è il concept alla base di, “Anime da frutto” disco d’esordio di Rastroni, al secolo Antonio Rafaschieri. Musicista e matematico pugliese classe ’87, con un passato dalle corde pop-rock all’interno del gruppo Wide da lui fondato insieme a Gianni Pollex nel 2021, vedrà, venerdì 26 novembre l’uscita su tutte le piattaforme digitali, nonché in copie fisiche, del primo progetto discografico con il nome Rastroni. Scritto, registrato e mixato dallo stesso Rafaschieri il disco è pubblicato dall’etichetta discografica Angapp Music e sarà presentato al pubblico il 27 novembre, con il concerto “Rastroni – Anime da frutto – Release Party”. L’evento, ad ingresso gratuito, avrà luogo al Teatro Forma di Bari (via Fanelli, 206/1) a partire dalle 20.30 e avrà come artista d’apertura Antonio Pugliese.

"Anime da frutto" è il resoconto di un’avventura allucinatoria fra prese e perdite di coscienza, un viaggio su disco, un tentativo di descrivere il suono e la trama di quei cambiamenti sottili che ci tengono vivi. Il gentile delirio del protagonista lo vedrà alternarsi fra due pianeti, Anima e Terra, attraverso allegorie e visioni lisergiche che deridono dogmi e dei, sfumando con sarcasmo il confine fra il paradiso e la verità. In queste traversate psichedeliche lui incontrerà sentimenti, ascolterà il Caso parlargli, si ergerà a profeta per poi scoprirsi ancora umano, trovandosi faccia a faccia con la parte di sé che più nasconde. La scrittura è stata concepita in modo che i testi vivano anche senza musica, diventando “capitoli” di un breve e unico racconto.

La produzione musicale, a cura di Antonio Rafaschieri, ha visto l’intervento di più di venti musicisti (fra cui Gianni Pollex, Leonardo Lamacchia, Glanko e Giorgio Distante) che via via si sono incuriositi e hanno voluto impreziosire gli arrangiamenti, dando vita un’atmosfera artistica che richiama l’idea di ‘collettivo’. Il concerto del 27 novembre vedrà esibirsi una band di quattro elementi composta da Antonio Rafaschieri (Voce e chitarra), Davide Fumai (Tastiere), Giovanni Monopoli (Basso), Saverio Pastore (Batteria). Eseguiranno dal vivo e integralmente i brani contenuti nel concept album “Anime da frutto”, fra i quali “Bagagli”, singolo di Rastroni in uscita con un videoclip il 19 novembre.

Per partecipare all’evento “Rastroni – Anime da frutto – Release Party” è necessario prenotarsi tramite il seguente link: https://www.eventbrite.com/e/ rastroni-anime-da-frutto- release-party-tickets- 207811147737 ed essere in possesso di Green Pass.