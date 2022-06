Concerto del maestro Riccardo Muti al Petruzzelli con la sua “Orchestra Giovanile Luigi Cherubini”

Vista la grande richiesta la Fondazione aggiunge una seconda data dedicata all’atteso concerto del maestro Riccardo Muti che dirigerà al Petruzzelli la sua “Orchestra Giovanile Luigi Cherubini”. I due concerti si terranno sabato 23 luglio (Stagione Concertistica 2022 in abbonamento) e domenica 24 luglio (nuova data fuori abbonamento). I due concerti, considerando il periodo estivo, si terranno alle 20.30 e non alle 19.00 come precedentemente annunciato. Il Maestro Muti sta definendo il programma per i concerti al Teatro Petruzzelli di Bari. Sarà comunicato al pubblico a breve.

I biglietti per il concerto del maestro Riccardo Muti e per tutti gli spettacoli della Fondazione in cartellone fino alla fine della programmazione 2022 saranno disponibili a partire dal 7 giugno alle 11.00 al botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it.

Per gruppi composti da un minimo di 15 persone è possibile effettuare una prenotazione scrivendo all’indirizzo prenotazionegruppi@fondazionepetruzzelli.it

ORARI DI APERTURA BOTTEGHINO: dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00.

E-mail: botteghino@fondazionepetruzzelli.it