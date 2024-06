All'Anfiteatro della Pace il concerto di Rosalia de Souza Quintet per la rassegna di Fondazione Pugliesi per la Musica

Venerdì 21 giugno alle 21:00 all’Anfiteatro della Pace (c/o Centro Commerciale Mongolfiea Japigia - Via Natale Loiacono, 20 - Bari) prende il via la nuova rassegna di FPM – Fondazione Pugliesi per la Musica dal titolo “In the Blue Summer Festival”. A inaugurare il festival sarà Rosalia de Souza Quintet con il progetto “Nada serà como antes”.

“In the Blue Summer” è prodotta e promossa da FPM – Fondazione Pugliesi per la Musica, con la direzione artistica di Antonio Pisani e in partnership con AncheCinema e Riva del Sole Hotel. La rassegna si articolerà in cinque date, ospitando alcuni degli artisti nazionali e internazionali più interessanti del momento, in diverse location suggestive della provincia di Bari.

Di seguito il calendario completo:

21 giugno – Rosalia de Souza- “Nada serà como antes” – Anfitatro della Pace

4 luglio – Akiko Jazz Quartet – Riva del Sole Hotel

20 luglio – Armstrong & The Moonwalkers – “Izarus” – Modugno

10 agosto – Rebel Hearts Trio – Riva del Sole Hotel

4 settembre – Karima – “Lifetime” - Rival del Sole Hotel

Rosalia de Souza, celebre cantante brasiliana, amatissima dal pubblico jazz sin dai tempi del Quintetto X, presenterà sul palco "Nada será como antes", il suo nuovo progetto live. Da sempre impegnata nella ricerca di canzoni e autori poco conosciuti, Rosalia unisce tradizione e modernità con interpretazioni personali che incantano il pubblico. Sarà accompagnata da un gruppo di musicisti di altissimo livello, con cui collabora da anni sui palchi di tutto il mondo: al contrabbasso il pugliese Giorgio Vendola, alla batteria Roberto "Red" Rossi, al pianoforte Antonio De Luise, e ai fiati Sandro Deidda.

Posto unico: € 20,00 + dp

Biglietti Vivaticket: https://bit.ly/ RosaliadeSouza

Info e prevendite via whatsapp: 380.6478753 – 370.1245456