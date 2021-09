Al Conservatorio di Bari il concerto seminario “Camille Saint-Saëns e il suo classicismo anticonformista”

Prima assoluta per la Puglia della proiezione del film muto originale del 1908 “L'assassinat du Duc de Guise” dei registi André Calmettes e Charles Le Bargy sonorizzato dal vivo in sincrono con pianoforte, harmonium, archi, flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, musicato interamente da Camille Saint Saens.



In collaborazione con il Centre National du cinèma

et de l’image animée di Parigi



Il progetto di ricerca musicologica su Camille Saint-Saëns, in occasione dell'anno centenario della sua scomparsa, si svolgerà in due giornate di studio/seminario e concerto serale: 27 e 28 settembre, rispettivamente presso la Saletta e l’Auditorium del Conservatorio N.Piccinni di Bari.



Nel corso delle due giornate di studio verranno approfondite le innovazioni culturali e musicali che hanno nutrito la ricerca compositiva di Camille Saint-Saëns. Ecco perché il progetto sarà costellato da escursioni su “penisole” che consentiranno di approcciarsi al suo materiale musicale da angolazioni diverse che sono quelle dell'arte visiva, della danza, della letteratura.



Tre sono le tematiche proposte durante i seminari: “Camille Saint-Saëns e il suo classicismo anticonformista” con Nicola Scardicchio docente di Storia della Musica; “La modernità francese tra sperimentazione e neoclassicismo” con Maria Giovanna Barletta, musicologa; “Il clima culturale a Parigi ai tempi di Camille Saint-Saëns dal Romanticismo ai primordi delle avanguardie artistiche” con Rossana Buono, docente di Storia dell'arte contemporanea presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”.



A conclusione del progetto il concerto del 28 settembre ore 20:00 in Auditorium Nino Rota che culminerà nell'esecuzione di composizioni di Camille Saint Saens grazie alla collaborazione con la Classe di direzione d’orchestra del M° Giovanni Pelliccia.



Il concerto inizierà con una proiezione e sonorizzazione dal vivo della pellicola originale del film d’art del 1908 “L’assassinat du Duc del Guise. Tableaux d’histoire”, gentilmente concessa dal Centre National du cinéma et de l’image animée di Parigi.



Seguiranno “Les carnaval des animaux” e “Africa, fantasia in sol minore op.89”.

Si alterneranno sul podio per la direzione d’orchestra Corrado M. Fondacone, Antonio Legrottaglie e Roberto Casulli e al pianoforte Sara Moro, Fabio Di Gregorio, Gianluca Palombella, Gaetano Fanelli (allievi delle classi di Emanuele Arciuli, Vita Papapietro, Maurizio Matarrese, Anna Maria Sallustio).



Apertura porte ore 19.15 per svolgimento protocollo Anti-Covid. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...