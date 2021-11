“Grande Buio”, l’evento di teatro-concerto al Teatro Forma che segna il ritorno di Giò Sada aka Gulliver. Guest della serata Pasco Pezzillo dei JoyCut

Sarà un evento che racconterà di un grande ritorno fatto di coraggio e soprattutto cambiamento, quello organizzato dall’associazione L’Acqua in Testa e Faro Records, evento che andrà in scena sabato 20 novembre, a partire dalle 21.00 nel Teatro Forma di Bari. Protagonista della serata sarà GIO’ SADA aka GULLIVER nel primo concerto nella sua città d’origine. La trasformazione finale di un progetto che parte da un nuovo nome, passa dalla realizzazione di un EP, poi un documentario e infine il live per ritornare alla musica come esperienza di ascolto e condivisione.

“Grande Buio”, questo il titolo dell’evento, è il viaggio autobiografico di Giò Sada, lo spettacolo che porta sul palco il suo cambio di rotta: Gulliver, infatti, è il protagonista di un percorso nuovo che supera le consuetudini e la meccanicità, che affronta le difficoltà invece di scansarle e non si adatta all’idea che gli altri hanno di noi e del posto che dovremmo avere nel mondo.

Sul palco con Gulliver, in una serata che attraversa tempeste e oscurità e durante la quale sarà presentato il suo ultimo lavoro “Terranova”, si esibiranno i compagni di sempre: Marco Fischetti (Batteria, Synth) e Raffaele Stellacci (Synth).

Con loro anche Pasco Pezzillo, tra i musicisti elettronici italiani più quotati a livello internazionale, fondatore e leader della band JoyCut trio di avanguardia elettronica che ha suonato sui palchi di mezzo mondo in apertura di concerti di gruppi seminali come i Chemical Brothers, ospite di Festival di livello come il Meltdown Festival di Londra invitati da Robert Smith dei The Cure.

Giò Sada ha vinto la nona edizione di X Factor nel 2015. Successivi sono il disco d’oro per il singolo “Il rimpianto di te” e – nel 2016 - il debutto del suo primo album di inediti “Volando al Contrario” nella Top 10 della classifica di vendite in Italia. Gulliver è una metafora del suo percorso artistico, che nel corso di pochi anni ha attraversato mondi diversi e opposti. È un nuovo inizio, in cui la regola è svincolare la musica dal legame con l’immagine e dal rapporto col pubblico attraverso il “personaggio”, per riportarla a una dimensione più autentica.

Il concerto di Giò Sada è prodotto nell’ambito della “Programmazione Custodiamo la Cultura in Puglia - Fondo Speciale per la Cultura e Patrimonio Culturale L.R.40 art.15 comma 3 - Investiamo nel vostro futuro”.

