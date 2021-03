“Antologia in musica”, evento in streaming dell'Orchestra sinfonica dedicato alle donne

Lunedì 8 marzo, alle ore 20.00 sarà trasmessa in streaming sulla pagina facebook della Città metropolitana di Bari https://www.facebook.com/ cittametropolitanabari/live/ l’iniziativa “Antologia in musica”, una selezione dei concerti “a distanza” dell’Orchestra sinfonica metropolitana che hanno visto come protagoniste figure professionali femminili: dalla “signora del teatro” Paola Quattrini, alla cantante Serena Brancale, dalla ballerina barese Giovanna Pagone, a Danila Grassi, direttrice d’orchestra, solo per citarne alcune.

Un omaggio al talento, alla professionalità, al lavoro delle donne in occasione della Giornata internazionale a loro dedicata. All’iniziativa hanno partecipato con un messaggio di saluto anche alcune donne baresi impegnate a più livelli istituzionali nella Città metropolitana: Francesca Pietroforte, consigliera delegata alla Cultura, Ico, Biblioteca e Musei, Maria Grazia Magenta, Dirigente del Servizio beni e attività artistiche e culturali, Maria Centrone, Comandante della Polizia metropolitana e Dirigente ad interim dei Servizi Personale e Affari generali e Stella Sanseverino, Consigliera di parità. Infine, anche, il contributo di Marida Dentamaro, Presidente del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari.

“Fermarsi e riflettere: questo l'intento dell'iniziativa che vuole dar voce alle donne attraverso la musica, di qui l'idea di mettere insieme tutti i momenti in cui l'Orchestra sinfonica della Città Metropolitana di Bari ha collaborato con figure professionali femminili. Ma anche di far parlare alcune donne che lavorano per il nostro ente – afferma Francesca Pietroforte -. Un ringraziamento particolare vorrei rivolgerlo alla Presidente del Conservatorio di Bari, Marida Dentamaro, per aver accolto l'invito a partecipare a questa iniziativa e soprattutto per la disponibilità dimostrata nell'avviare un percorso di collaborazione tra la nostra Orchestra e il Conservatorio. Sono certa che questa sinergia sia una buona notizia che ci aiuterà a superare, con la musica e la cultura, il periodo difficile che stiamo vivendo in seguito alla pandemia”.

Il video è anche un viaggio virtuale fra i più suggestivi concerti in streaming dell’Orchestra sinfonica metropolitana che sulla pagina facebook della Città metropolitana hanno registrato, da novembre ad oggi, migliaia e migliaia di visualizzazione da tutto il mondo.