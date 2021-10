All’Auditorium “Nino Rota” del Conservatorio di Bari il concerto dedicato alla grande figura del musicista Giuseppe Tartini 

E’ in programma Lunedi 4 ottobre 2021, alle ore 20.00, presso l’Auditorium “Nino Rota” del Conservatorio di Bari il concerto dedicato alla grande figura del musicista Giuseppe Tartini (Tirano 1692 - Padova 1770): docenti e allievi renderanno omaggio alla tecnica strumentale e agli "affetti" barocchi che hanno reso leggendario il violinista-compositore.

L’ensemble strumentale sarà composto da Gioacchino Visaggi, Silvia Grasso (violini), Pasquale Lepore (viola), Sofia Ruffino (viola da gamba), Vito Paternoster (violoncello), Giovanni Rinaldi (contrabbasso), Michele Visaggi (clavicembalo).



Programma del concerto:



Concerto in LA magg. per viola da gamba, archi e basso continuo

Allegro – Larghetto – Allegro assai?

Sofia Ruffino, viola da gamba?



Sonata in sol min. “Didone abbandonata” op. 1 n. 10

Affettuoso – Presto – Allegro?

Gioacchino Visaggi, violino ?



Tartini-Paternoster: “Il trillo del Diavolo” per violoncello solo

Vito Paternoster, violoncello



Sonata in re magg. op. 2 n. 1 per violino e basso continuo

Andante cantabile – Allegro – Affettuoso – Allegro assai

Silvia Grasso, violino



Concerto in re magg. per violoncello, archi e basso continuo?

Largo – Allegro – Grave – Allegro

Vito Paternoster, violoncello



Apertura porte ore 19.15 per svolgimento protocollo Anti-Covid. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...