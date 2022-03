Concerto al Teatro Petruzzelli con il maestro Fabio Biondi al’Orchestra e il solista Gil Shaham al violino

Giovedì 24 marzo alle 20.30 Fabio Biondi dirigerà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, solista Gil Shaham (violino). In programma Ouverture, dall’opera “Idomeneo” di Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto per violino, in Re maggiore, op. 77 di Johannes Brahms e Sinfonia n. 1, in do minore, op. 11 di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Al botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it sono in vendita i biglietti per tutti gli spettacoli in programma fino al mese di giugno 2022 (le opere Werther di Jules Massenet, per la regia di Stefano Vizioli e La Cenerentola di Gioachino Rossini, per la regia di Emma Dante e gli appuntamenti della Stagione Concertistica).

Per gruppi composti da un minimo di 15 persone è possibile effettuare una prenotazione scrivendo all’indirizzo prenotazionegruppi@fondazionepetruzzelli.it

Per l’accesso a tutti gli spettacoli in programma al Teatro Petruzzelli è necessario esibire il Super Green Pass in corso di validità.

ORARI DI APERTURA BOTTEGHINO: dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00.

E-mail: botteghino@fondazionepetruzzelli.itTelefono: 080.9752810.