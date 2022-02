Al Teatro Petruzzelli un nuovo appuntamento della Stagione Concertistica 2022

Mercoledì 9 febbraio alle 20.30 al Teatro Petruzzelli è in programma un nuovo appuntamento della Stagione Concertistica 2022.

Sul podio il maestro Hansjörg Albrecht, direttore Principale Ospite dell’Orchestra per il repertorio Sinfonico, solista Bruno Philippe (violoncello).

In programma: Concerto n. 1, in la minore per violoncello e orchestra, op. 33 di Camille Saint-Saëns e Sinfonia n. 6 in La maggiore di Anton Bruckner.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it.

Per gruppi composti da un minimo di 15 persone è possibile effettuare una prenotazione scrivendo all’indirizzo prenotazionegruppi@fondazionepetruzzelli.it

ORARI DI APERTURA BOTTEGHINO: dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00.

E-mail: botteghino@fondazionepetruzzelli.itTelefono: 080.9752810.