Al Petruzzelli il concerto dell’Orchestra e del coro del Teatro diretto dalla bacchetta di fama mondiale Pascal Rophé con solista la top star delle percussioni Filippo Lattanzi

Pascal Rophé dirige la prima esecuzione assoluta, commissionata dalla Fondazione Teatro Petruzzelli di Cat and mouse, secondo concerto per percussioni e orchestra (2023) di Carlo Boccadoro, solista Filippo Lattanzi, percussioni.

Mercoledì 7 giugno alle 20.30 , nell’ambito della “Stagione Concertistica 2023” al Petruzzelli è in programma un concerto dell’Orchestra e del coro del Teatro diretto dalla bacchetta di fama mondiale Pascal Rophé con solista la top star delle percussioni Filippo Lattanzi. Maestro del Coro Fabrizio Cassi.

In programma: di Paul Dukas L’apprenti sorcier (L’apprendista stregone), poema sinfonico, di Carlo Boccadoro Cat and mouse, secondo concerto per percussioni e orchestra (2023) in prima esecuzione assoluta, commissionata dalla Fondazione Teatro Petruzzelli, di Igor Stravinskij Le chant du rossignol, poema sinfonico, di Maurice Ravel Suite n. 2, dal balletto “Daphnis et Chloé”.

I biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione 2023 della Fondazione Teatro Petruzzelli sono in vendita al botteghino del Petruzzelli (aperto dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00) e su e su www.vivaticket.it.

Informazioni: 080.975.28.10.