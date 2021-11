Al teatro Piccinni di Bari un concerto dedicato al centenario del Milite Ignoto

Si terrà il prossimo 12 novembre 2021 - ore 10.30 presso il teatro Piccinni di Bari un concerto dedicato al centenario del Milite Ignoto e organizzato nell’ambito delle manifestazioni celebrative della ricorrenza volute dallo Stato Maggiore della Difesa.

Per l’occasione, si esibirà la Fanfara del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea di Bari che eseguirà brani tematici di G.Verdi, M. Mangani; E. A. Mario, L. Piovani, F. Creux e per terminare con l’esecuzione del Canto degli Italiani.

Saranno presenti in sala, oltre che autorità civili e militari, gli studenti che frequentano gli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado del territorio.

Il concerto si inserisce in una serie più ampie di iniziative dedicate a celebrare il Milite ignoto. Già lo scorso 19 ottobre al Teatro Petruzzelli di Bari si era tenuta la presentazione del francobollo e dell’annullo filatelico dedicato al centenario del milite ignoto con l’intervento del Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini ed il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Gilberto Pichetto Frati.

Cento anni fa un soldato senza nome, caduto durante la Prima Guerra Mondiale, fu scelto tra 11 soldati ignoti da una donna, Maria Bergamas, madre di un soldato morto in battaglia e non più ritrovato, per rappresentare tutti i caduti e i dispersi nel conflitto. Il feretro, adagiato su un affusto di cannone, il 29 ottobre del 1921, intraprese un lunghissimo viaggio in treno da Aquileia a Roma dove giunse il 2 novembre.

La “ Fanfara” del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea con sede a Bari, fu costituita nel 1984 con Decreto dello Stato Maggiore Aeronautica. E’ composta da Avieri Musicisti volontari in ferma prefissata ed in servizio permanente, opportunamente selezionati tra i migliori diplomati presso Conservatori di musica. Compito primario è quello di partecipare, con l’esecuzione di inni e marce, alle diverse cerimonie d’istituto della Forza Armata. L’alto profilo artistico delle sue esibizioni e la qualità dei programmi proposti hanno posto questo complesso fra i più rappresentativi del panorama delle orchestre di fiati italiane tanto che, molteplici sono le richieste da parte di enti ed associazioni culturali per le quali si propongono programmi che spaziano dal genere classico a quello originale per banda, dal leggero alle musiche da films. Consolidata è ormai la collaborazione in progetti di formazione con i Conservatori “Niccolò Piccinni” di Bari e “Nino Rota” di Monopoli. Oltre ad esibirsi nei teatri e nelle piazze più importanti d’Italia, ha al suo attivo esibizioni in Francia, Albania e Romania.

Il Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea è uno dei tre Comandi di Vertice della Forza Armata ed è anche a capo del Presidio Militare interforze di Bari. Assicura la selezione, il reclutamento, la formazione militare, culturale e professionale del personale dell’Aeronautica e l’addestramento al volo (a livello internazionale), attraverso lo studio e l’adozione di innovative metodologie didattiche e addestrative focalizzate sul discente e informate da innovazione, creatività, ottimizzazione delle risorse umane e materiali, ecosostenibilità, costante confronto con istituzioni e territorio al servizio della collettività.

PROGRAMMA DEL CONCERTO

G. Verdi/P. Vidale

NABUCCO sinfonia

M. Mangani

LA GRANDE GUERRA – fantasia di canti della I Guerra Mondiale

E. A. Mario

LA LEGGENDA DEL PIAVE

E. A. Mario/trasc. F. Creux

SOLDATO IGNOTO

F. Creux

LA VOCE DEL SILENZIO - dedicato ai caduti per la nostra Italia

L. Piovani/arr. C. Mandonico

LIFE IS BEAUTIFUL (La vita è bella)

M. Novaro/trasc. F. Creux

IL CANTO DEGLI ITALIANI

Tenore: Michele Benito TURTURRO

Direttore: 1° Lgt Nicola COTUGNO