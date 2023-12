Al Teatro Bravò il concerto tributo a Nannini e Bertè

Mercoledì 6 dicembre al teatro Bravò di Bari sarà proposta l’esibizione musicale del progetto NB Nannini & Bertè Rockers, un tributo alle due voci femminili, tra le più importanti del canzoniere italiano, all’interno della rassegna “Musica e Cinema”, promossa da Angelika Gregucci titolare del teatro e Donato Sasso, direttore dell’associazione culturale Echo Events.

Formato da Lory Dote in voce, Pino Aceto alle tastiere, Luciano Cacciapaglia al basso, Michele Taccogna alla chitarra e Vito Antonacci alla batteria, questo progetto ha preso forma lo scorso anno su iniziativa dei tre musicisti, che a seguito di una situazione fortuita, si sono incontrati con la cantante, che con un’esperienza trentennale, in giro per l’Italia con importanti esibizioni e un ampio percorso canoro in ambito crocieristico, abbracciando più generi musicali, ha scelto di affrontare il repertorio delle due rocker woman.

Brani conosciutissimi come “I maschi”, “Meravigliosa creatura”, “Sei nell’aria”, solo per citarne alcuni della Nannini, che con un percorso musicale di grande livello, nel 2018, ha ottenuto il riconoscimento "Premio Lunezia Rock d'Autore" per la qualità musical-letteraria delle sue opere, si mescolano al repertorio di Loredana Bertè che con 7 milioni di dischi venduti, ha attraversato circa quarant'anni della canzone italiana alternando grandi successi e importanti collaborazioni, a momenti difficili, in cui ha prevalso la sua fragilità caratteriale di donna dalle vicissitudini spesso tormentate. Il risultato è uno spettacolo molto adrenalinico, ricco di energia, che il gruppo esegue con molta accuratezza.

Teatro Bravò – Strada Stoppelli, 18 – Bari

Infotel: 3392438891

Inizio spettacolo: 21.00 (ingresso a pagamento)