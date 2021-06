Gli Uaragniaun di Maria Moramarco con il concerto "Favole di pietra" al Teatro Abeliano

Giovedì 1 luglio, alle ore 20:30 nella rassegna musicale Confini Labili del Festival Pandèmoni al Teatro Abeliano di Bari, saranno ospiti gli Uaragniaun di Maria Moramarco con il concerto "Favole di pietra", un percorso attraverso il nostro folklore regionale.

Biglietti al Botteghino e su Vivaticket

https://www.vivaticket.com/it/ biglietto/favole-di-pietra/ 157039



UARAGNIAUN

Uaragniaun è un gruppo di musica popolare italiano, per la precisione altamurano, ma è una località dell’Alta Murgia barese, da cui il gruppo ha preso ispirazione per il nome. Il “progetto Uaragniaun” nasce dall'iniziativa di tre musicisti di Altamura: Maria Moramarco, Silvio Teot e Luigi Bolognese. Si propone di rivitalizzare, attraverso una lettura critica, i canti inediti della musica popolare pugliese e, in particolare della Murgia barese,materiali di ricerca sul campo di Maria Moramarco. Canti a distesa, tarantelle, canzoni d’amore, canti religiosi, tammurriate, canti di lavoro, balli e ritmi della grande musica popolare Meridionale trovano una nuova dimensione musicale in un mix che mette insieme tradizione e innovazione. Il gruppo che fa uso di strumenti tradizionali si è esibito in numerose rassegne di world music in Italia e all’estero, annoverando collaborazioni con artisti come Ambrogio Sparagna, Daniele Sepe, Riccardo Tesi, Balen Lopez de Munain, Joxan Goikoetxea, Rocco De Rosa, Piero Ricci, Otello Profazio, Pasquale Laino, Nello Giudice, Ermanno Olmi, Roberto La Nubile, Raffaele Nigro, Nico Berardi, Angelo Stano, Rocco Capri Chiumarulo, Carlo La Manna, Daniele di Bonaventura, Vincenzo Zitello, Milladoiro, Roberto Tombesi, Pasquale Frisenda, Saverio Indrio, Antonio Amato, Alessandro Pipino, Adolfo La Volpe.

Il cartellone di “Pandémoni” prosegue con “Naufragar m’è dolce in questo mare…” con Vito Signorile (sabato 3 alle 20.30); “Nel tempo” SpellBound (giovedì 8 alle 20.30); “La Barca” con Sarita Schena (venerdì 9 alle 20.30); “Estate” (da “Le quattro stagioni”) con Arearea (sabato 10 alle 20.30); Infine, da venerdì 23 a domenica 25, tre giorni con il Teatro dei Borgia con gli spettacoli: “Eracle l’invisibile” (alle 18), “Filottete Dimenticato” (alle 20) e “Medea per strada” (alle 21.30).



Per informazioni: Nuovo Teatro Abeliano 080.542.76.78, info@teatroabeliano.com)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...