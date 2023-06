V edizione ''vascOpera'' con l'Orchestra Filarmonica Pugliese

L'Orchestra Filarmonica Pugliese propone la V edizione dell'ormai celebre *vascOpera*

Domenica 9 luglio alle ore 20:30 presso l'Anfiteatro di Ponente, il direttore d'orchestra e arrangiatore M° Giovanni Minafra dirigerà gli straordinari successi che hanno reso immortale *Vasco Rossi* interpretati in maniera sinfonica dall' Orchestra Filarmonica Pugliese-OFP e dal rock de I Bambini di Vasco

L'evento sarà anche la VI edizione di un concerto prezioso e solidale: il *Concerto d'Oro*, appuntamento che ogni anno l'OFP dedica alla raccolta fondi, dal ricavato dell'incasso, che destina alla Lega del Filo d'Oro sezione di Molfetta.

I biglietti sono disponibili al costo di € 5,00 intero; € 2,00 ridotto bambini under 10 e anziani over 80 anni + diritto di prevendita presso l'Info Point in Via Piazza, 27-29.