Adriano Viterbini e Mamah Diabaté in Tour a Bari

I musicisti Adriano Viterbini e Mamah Diabaté, in questo tour primaverile che toccherà anche altre città, faranno tappa all’Officina degli Esordi di Bari il 13 maggio per uno show esclusivo.



Il chitarrista romano Adriano Viterbini, forza motrice di band come Bud Spencer Blues Explosion, I Hate my Village e musicista d’eccezione con Bombino, Tre Allegri Ragazzi Morti e Nic Cester, sarà accompagnato dal vivo da Mamah Diabaté, musicista e percussionista di Rokia Traorè.



I due artisti percorreranno i confini della tradizione e della sperimentazione, attraverso musiche e suoni tratti dagli album solisti di Adriano (Filmosound e Goldfoil), ma non solo: in concomitanza con l’inizio del tour infatti uscirà anche il nuovo lavoro discografico di Adriano, intitolato “Solitario Solidale” per l'etichetta Hyperjazz Records di Raffaele Costantino.



Sarà un viaggio unico e affascinante attraverso geografie e mondi lontani, guidato da strumenti tradizionali (come lo ngoni strumento a corde originario dell’Africa occidentale), chitarre elettriche, acustiche, dobro, mandolino e molte altre sorprese.

Venerdì 13 maggio 2022

Officina degli Esordi - Bari

ADRIANO VITERBINI E MAMAH DIABATÉ

Inizio spettacolo ore 21

Biglietto € 10 + d.p in prevendita

Prevendite disponibili su DICE e Ticketone



Infoline biglietteria@bassculture.it

+39 393 9639865