A Corato Concezione Immacolata” Street Art e Santità

Una piccola processione laica tra due punti di Corato, da Chiostra D’Onofrio a piazza Abazia per deporre l’immagine della Madonna dei Gigli.

Un piccolo evento che invita a una riflessione sull’arte pubblica, sulla sua origine, sulla sua natura, sui suoi pretesti e sui bisogni che soddisfa nei tempi che viviamo.

Sabato 10 dicembre dalle ore 18,30 a Corato il festival multidisciplinare “Verso Sud – ecosistema culturale” propone “Concezione Immacolata” Street Art e Santità, a cura di Claudia Fabris

La Street Art è vista spesso come contemporanea e talvolta provocatoria, eppure la prima forma di Street art sono state per secoli le edicole votive e sono state anche un modo per illuminare strade altrimenti molto buie e molto pericolose.

L’installazione dell’immagine della Madonna dei Gigli sarà anche l’occasione per ricordare il poeta Paolo Maria Cristalli, abruzzese, ma molto legato a Corato, con le parole del suo poemetto “Parlato per l’inverno”, versi coi quali proprio in Piazza Abbazia inaugurò l’edizione 2016 di Verso Sud.

Partecipazione libera. Informazioni al numero 3884643132.

“Lavoro da molti anni sul corpo come luogo della rivelazione – spiega Claudia Fabris - ed è dal 2018 che desideravo partecipare a questo progetto con la mia Madonna dei Gigli.

Madonna nel Medioevo era il modo con cui si chiamava con riverenza una donna, Madonna, mia donna, madonna madre mater materia, corpo sacro, corpo santo, corpo benedetto, corpo detto bene, corpo sposa, corpo madre.

Le edicole votive, la musica per le strade e nelle chiese, le poesie sulla pietra, il paesaggio: Street Art & Santità declina l’arte pubblica nella dimensione iconografica e percettiva della nostra relazione con l’invisibile per rinnovare e vivificare l’intimità col sacro nello sguardo quotidiano che incrocia un muro della città camminando.

L’inaugurazione della Madonna dei Gigli sarà il nostro modo intimo di celebrare la Concezione Immacolata del corpo, che è sempre la madre del nostro spirito, e dell’arte che rimane, risuona e riverbera anche quando il corpo se ne va.”

Claudia Fabris nasce a Padova nel 1973. Si avvicina all’arte a 16 anni con la fotografia, che non abbandonerà più. Poi arriveranno la danza, la creazione d’abiti e il teatro con Tam Teatromusica (premio speciale UBU 2014) con cui collaborerà per anni come performer, costumista, fotografa e aiuto regia.

Nel 2011 inizia un percorso performativo personale sulla parola con La Cameriera di Poesia, ristorazione itinerante di poesia in cuffia dal vivo, che porta ovunque in Italia; da allora è gentilmente nomade. Nel 2013 inizia a scrivere le Parole Sotto Sale, piccolo vocabolario poetico, pubblicate nel 2020 dalla casa editrice AnimaMundi di Otranto e ad apparire nelle città come Nostra Signora dei Palloncini, regalando le proprie parole a chi le parla, come una novella sibilla metropolitana. Intreccia con sempre maggior adesione il proprio percorso artistico con Altofest a Napoli dalla prima edizione nel 2011, con La Luna e i Calanchi ad Aliano di cui nel 2022 cura le prime tre giornate e con Verso Sud Ecosistema Culturale a Corato dal 2016 (Bari) con cui nel 2022 vince il Bando ministeriale triennale e condivide la direzione aritstica della rassegna.

Ama il Sud e la sua luce. È convinta che la Bellezza e lo stupore silenzioso che genera possano ancora ricondurre ogni uomo allo spazio intimo e sacro della propria anima dove ogni trasformazione e rinascita trae origine, forza e nutrimento. Crede che la tecnologia più potente sul pianeta terra sia il linguaggio, al corpo come luogo della rivelazione e che l’Arte non dovrebbe essere un evento, ma parte integrante della vita quotidiana. Per questo lavora.

“Verso Sud” è un progetto di arte pubblica e arti performative curato dall’APS Lavorare stanca. Nato nel 2015 nella Murgia del nord barese con epicentro a Corato, “Verso Sud” cerca la costruzione di nuovi orizzonti relazionali e sociali attraverso la contaminazione e l'unione di linguaggi artistici differenti (poesia, letteratura, musica, teatro, arte pubblica, installazioni e altro) attraverso attività performative site specific, azioni di arte pubblica e progetti educativi multidisciplinari. Obiettivo di “Verso Sud” è la costruzione di un ecosistema culturale fatto di persone, organizzazioni, luoghi e progetti.

L'associazione di promozione sociale Lavorare Stanca è attiva in Puglia dal 2015 e quest'anno è stata ammessa dal Ministero della Cultura al Fondo Unico per lo Spettacolo 2022-2024 come progetto multidisciplinare. Il progetto è sostenuto anche da Regione Puglia, Comune di Corato e Comune di Ruvo di Puglia e gode del patrocinio di Rai Puglia.