Il Comune di Rutigliano ha indetto l’annuale Concorso Nazionale Del Fischietto di Terracotta «Città di Rutigliano». Per la sua 34^ edizione, il concorso ha come tema: «Sono in crisi».

La partecipazione è gratuita: le adesioni dovranno pervenire al Comune di Rutigliano entro le ore 12 del 30 Novembre 2022, mentre le opere dovranno giungere entro le ore 12 del 15 Dicembre 2022.

Ogni manufatto non dovrà superare cm. 25 di altezza, cm. 20 di profondità e cm. 20 di larghezza (sarà consentita una tolleranza non superiore al 20% di dette misure) e dovrà essere costituito esclusivamente da terracotta, con caratteristiche tipiche della ceramica fischiante, e dovrà essere già pronto per la esposizione: non dovrà comportare alcun assemblaggio e/o montaggio.

L’opera vincitrice sarà scelta da una giuria di esperti, presieduta dal Segretario generale del Comune, di cui faranno parte un docente dell’Accademia delle Belle Arti di Bari, un giornalista esperto in tradizioni popolari, il direttore del Museo di Arte Contemporanea «Pino Pascali» di Polignano a Mare, un docente di Storia delle Tradizioni Popolari del corso di laurea in Scienze per i Beni Culturali dell’Università di Bari, un direttore di un Museo Demoetnoantropologico del territorio nazionale e un docente di Conservatorio musicale o un tecnico professionista del suono.

All’autore dell’opera vincitrice andranno 1.300 euro; 600 euro per la seconda classificata; 400 euro per la terza. Previsti anche riconoscimenti speciali che mettono in palio ciascuno 200 euro: premio «Giovane», riservato agli artisti di età compresa tra i 18 e 30 anni di età; premio «Satira», per il manufatto che più incarna la tradizione ironica del fischietto; premio «Miglior fischio», per la qualità e innovazione del suono. Premio anche per il fischietto più votato dai visitatori della mostra del concorso e attestazioni di merito.

Il Disciplinare completo del Concorso e le schede di adesione si possono scaricare dal sito Internet istituzionale del Comune di Rutigliano: www.comune.rutigliano.ba.it.