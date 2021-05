“L’emozione in un sorriso: il tuo momento felice”, il concorso per bambini e ragazzi in occasione della Giornata del Naso

In occasione della Giornata del Naso Rosso del 23 Maggio 2021, l’associazione VIP Viviamo in Positivo Bari ODV ha indetto il Concorso grafico, pittorico e letterario “L’emozione in un sorriso: il tuo momento felice”.

La sezione grafico pittorica è destinata ai bambini dai 3 ai 6 anni.

La sezione letteraria (poesie, filastrocche, brevi testi) è destinata ai bambini e ai ragazzi dai 7 ai 14 anni.



Gli elaborati devono pervenire entro le ore 16:00 del 10 Maggio 2021.



Per partecipare basta scattare una foto dell’elaborato e inviarla tramite Whatsapp al 331 54 37 312 oppure tramite messaggio privato alla pagina https://www.facebook. com/vipbariodvcoloridelsud.

Gli elaborati saranno esaminati da una commissione.

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e i primi tre classificati di ogni sezione riceveranno un premio ludico didattico tra cui libri, puzzle, giochi da tavolo e una chiacchierata su zoom con due volontari clown.

I premi saranno consegnati con le modalità e i tempi consentiti dalle prescrizioni anti Covid-19.

I vincitori saranno proclamati il 23 maggio, durante i festeggiamenti della Giornata del Naso Rosso in diretta su https://www.facebook.com/ vipbariodvcoloridelsud.

Gli elaborati saranno pubblicati sui canali dell’Associazione.

Link: https://www.facebook.com/ csvbari/posts/1540048652865429 .