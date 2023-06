Bottega del sorriso APS, in partnership con l’Istituto Tumori I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II” di Bari e con l’associazione culturale “Officina metropolitana delle arti”, organizza la 4ª edizione del premio letterario “Incanto della bellezza” dedicata, quest’anno, al “Mare” come coacervo di culture, popoli, tradizioni, usi, patrimonio artistico e culinario e nella sua massima e più ampia espressione dell’animo umano.



L’anima di ogni essere umano può essere contemplata e unita all’infinità del mare, come se attraverso questo ognuno di noi potesse conoscersi maggiormente. Le parole dei racconti e delle poesie devono diventare come le onde del mare per entrare in ogni venatura mentale e spalancare le anime, cullandole e assaporando l’ebbrezza di perdersi nei propri pensieri senza mai perdere di vista l’orizzonte.



Regolamento e modello di domanda al seguente link: https://www.facebook.com/ premioletterarioincantodellabe llezza

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 15 Luglio 2023.



Sono previste due sezioni, “Poesie inedite” e “Racconti brevi inediti”, e ciascun concorrente può partecipare a entrambe le sezioni con una sola opera.

Possono concorrere autori di ogni nazionalità che abbiano compiuto almeno 14 anni.

I testi devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana.

Per ognuna delle due sezioni sono previsti i seguenti premi:

500€ al primo classificato

300€ al secondo classificato

200€ al terzo classificato

Il cerimoniale di premiazione si tiene il 30 Settembre 2023 a Bari.