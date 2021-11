Nella Basilica di San Nicola a Bari il concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana

Sabato 6 novembre, alle ore 20.30, nella Basilica di San Nicola a Bari, si terrà un nuovo concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana, diretta per l’occasione dal maestro Nino Lepore e con la partecipazione di Gianluigi Caldarola, primo clarinetto solista presso l’Orchestra dell’Operà Royal de Wallonie di Liegè (Belgio), del giovane percussionista Luigi Tarantino e dell’Ensemble vocale Florilegium vocis, diretto dal maestro Sabino Manzo e con l’organista Sergio Biancofiore.

L’iniziativa rientra nel ciclo di concerti dedicati a Nino Rota in occasione del 110° anniversario della nascita.

In programma l’esecuzione di musiche di Mattia Vlad Morleo (Before the Faded), Wolfgang Amadeus Mozart (Concerto per Clarinetto e Orchestra in La maggiore K. 622), Ludwig Van Beethoven (Coriolano ouverture op. 62) e Nino Rota (Missa brevis: a tre voci e organo/Custodi nos Domine: a 2 voci pari e organo/Mater Fons amoris: a 4 voci pari e organo/Salve Regina).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti consentiti dalla normativa anti Covid 19.

