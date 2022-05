Condominio: competenze evolutive

Un evento completamente gratuito che dà quattro ore di formazione agli amministratori di condominio di qualsiasi associazione, ai sensi del DM 140/2014.



Un incontro tra colleghi, allietato da un buffet offerto da ACAP.



Si parlerà di:

class action condominiale, revisione condominiale da tutela del condomino a garanzia per l’amministratore, gestione del contenzioso via software, mediazione in condomino, banca dati Condominio DOC.



Insieme a: Fabio Paolo Cannarozzo, Nunzio Costa, Deborah Furci, Giorgio Galletto, e tanti altri.



Buffet



Focaccia barese

Quiche lorainne ricotta e spinaci /pancetta e cipolla

Cornetti misti salati farciti

Tramezzini con verdure grigliate e Gorgonzola

Involtini di melanzane in crema di pomodoro al basilico e parmigiano

Bocconcini di pane farciti con salmone, insalata e maionese

Insalata di riso venere con gamberi rossi, zucchine, pomodori gialli e rossi



Acqua minerale e coca cola