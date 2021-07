Confabulab precious plastic

Proseguono i laboratori di #confabulab!

L'ultimo incontro con Precious Plastic Salento è fissato per il 28 luglio alle ore 10.00-11.30 nel Piazzale antistante Libreria L’Agorà, in Corso Cavour, 46.

Aperto ad iscritti dai 12 ai 99 anni, gratuito e tanto divertente!

Impareremo a scegliere, sminuzzare e ricomporre la plastica con le loro macchine artigianali per riportarla in vita in nuovi oggetti utili e simpatici, perché “L’ economia lineare del produci, usa e getta non è più sostenibile, è necessario chiudere i cicli attraverso il riuso, la riparazione, il riciclo, e ridurre drasticamente i consumi superflui e compulsivi indotti da un sistema che punta alla crescita perenne.”

Abbiamo molto da imparare da questo laboratorio che non agisce solo sugli oggetti, ma sul nostro stile di vita! Ed è urgente cambiarlo!



Max 20 iscritti per ogni incontro.Iscrizioni e info su www.confabulare.it

